Video: Sainz en Leclerc spelen een fanatiek potje Jenga

Regelmatig moeten de heren coureurs opdragen voor sponsorpraatjes, promotiefilmpjes of video's voor social media. Ook Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kennen het spelletjes. Hun social media-team besloot daarom om de twee een klassiek spelletje te laten spelen.

We couldn’t leave you with just one round of last weekend’s Jenga challenge 👀



Here’s the outtakes from what @Charles_Leclerc and @CarlosSainz55 got up to 😂#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ZM3tmy4IIp