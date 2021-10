Horner verwacht geen extra motorwissel Verstappen

Het is en blijft een heikel punt in de Formule 1: de motorstraffen. Als een coureur aan zijn vierde motorcomponent toe is krijgt hij er een gratis gridstraf bij. Lewis Hamilton moest er in Turkije aan geloven en een wedstrijdje eerder was het Max Verstappen die door de motorwissel helemaal achteraan startte.

Bij Red Bull is het de verwachting dat de wissel in Rusland de laatste nieuwe motor voor Verstappen was. In gesprek met Motorsport-total.com gaat teambaas Christian Horner hierop in: "We zijn niet gebonden aan één motor. Dus in theorie zouden we in staat zijn om door te gaan tot het einde van het seizoen. Maar zegt nooit nooit."

Valtteri Bottas moest immers zijn Mercedes-motor ook twee keer op rij wisselen. De Finse Mercedes-man was in zowel Italië als Rusland het spreekwoordelijke haasje en wisselde allebei de keren van motor. Vooralsnog hoeft Verstappen hier dus nog niet voor te vrezen.