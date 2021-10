Gasly en Alonso pakken strafpunten in Turkije

Het is voor de heren coureurs van belang dat ze zich tot op een bepaalde hoogte gedragen op de baan. Als een coureur te ver gaat kan hem dat immers strafpunten op zijn superlicentie opleveren en bij 12 punten betekent dat een schorsing. Ook in Turkije zijn er weer strafpuntjes uitgedeeld.

De vochtige Turkse Grand Prix was doorspekt met spectaculaire inhaalacties en harde gevechten op de baan. Veel van de duels waren hard maar fair en de stewards kwamen dan ook maar weinig in actie. Toch moesten ze in de openingsfase twee keer ingrijpen bij touches. Dat levert twee coureurs strafpuntjes op.

Gasly

In de eerste bocht van de wedstrijd was het raak tussen Pierre Gasly en Fernando Alonso. De Fransman tikte zijn Alpine-collega aan en Alonso verloor veel terrein. Gasly kreeg een vijf seconden penalty maar moet ook 2 punten bijschrijven op zijn superlicentie. Het is geen reden tot paniek voor Gasly, hij heeft pas drie strafpuntjes.

Alonso

Ook Fernando Alonso zelf kwam niet ongestraft uit de strijd. Nadat de Spanjaard was teruggevallen kwam hij de Haas van Mick Schumacher tegen. Alonso en Schumacher raakten elkaar en de Duister ging in de rondte. De stewards konden niets anders doen dan ook Alonso een vijf seconden penalty geven. Ook kreeg hij ,net als Gasly, twee strafpuntjes bijgeschreven. Dat zijn ook zijn enige strafpunten.

Koplopers

Twee coureurs gaan aan kop in het strafpunten-klassement. Lando Norris en Lance Stroll hebben allebei 8 punten verzameld en moeten op hun tellen passen. Max Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken, de Hollandse Red Bull-coureur heeft er ook maar 2.