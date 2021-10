Marko is een eerlijk man: "Geen kans gehad op droge baan"

De Mercedessen waren gister in Turkije duidelijk een stapje sneller dan de Red Bulls. Toch flikten Max Verstappen en Sergio Perez het om Lewis Hamilton achter zich te houden. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ze Hamilton mede versloegen door zijn geflatteerde pitstop-timing.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is zich ervan bewust dat het weer en Hamiltons bandenstrategie hebben bijgedragen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports gaat Marko hierop in: "Op een droge baan zouden we geen kans hebben, dat moeten we erkennen."

Hamilton

In de Red Bull-pitbox keken ze ook met een schuin oog naar de banden van grote concurrent Hamilton. Ook Marko hield het in de gaten: "We waren een beetje bang dat Hamilton de hele race buiten zou blijven. Maar zoals zijn banden eruit zagen, er bestond ook een risico op een lekke band. Gelukkig was het niet droog genoeg geworden voor slicks."

Perez

Marko was ook zeer te spreken over het meedogenloze verdedigingswerk van Sergio Perez ten opzichte van Hamilton. "Lewis wilde hem de pitstraat insturen maar Perez hield stand. Hij verdedigde uitstekend en dat was de beslissende factor die hem in staat stelde om de derde plaats te veroveren."