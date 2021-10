Dolle vreugde op Schumachers boordradio na behalen Q2

De grote verrassing van de kwalificatie in Turkije? Mick Schumacher. De jonge Haas-coureur reed zichzelf naar Q2 en dat is een bijzondere gebeurtenis voor het geplaagde team van Haas. Het zorgde dan ook voor dolle situaties over de boordradio.

Met kreten van vreugde reageerde Schumacher op het nieuws dat hij doorwas. Wie niet beter zou weten zou denken dat hij pole had gepakt maar hij was alleen maar door Q1 heen gekomen. Het is een welkom resultaat voor het zo ongelukkige team van Haas.