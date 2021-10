Mick Schumacher laat zich zien: "Omstandigheden leuk om in te rijden"

De grootste verrassing kwam deze zaterdag uit de hoek van het team van Haas. Mick Schumacher wist door te stoten naar Q2 en reed een super goede kwalificatie. Hij kwalificeerde zich als viertiende en dat zorgde voor een jubelstemming op de boordradio.

Op de website van zijn team Haas kijkt de Duitse zoon van terug op zijn kwalificatie. Schumacher: "Deze moeilijke omstandigheden waren heel leuk om in te rijden. Ik heb er van genoten en ik denk dat we als team de juiste keuze maakten op het juiste moment. We hebben het top geanalyseerd, we hebben het gedaan zoals altijd en we vonden de juiste set-up. Het gaat al goed sinds VT1. Het gevoel in de auto op de baan was goed, dus ik ben blij."

Schumacher denkt dat er veel meer in het vat zat. Hij keek op de Haas-site op wat er beter kon: "We konden rijden, onze performance laten zien en ik denk dat we er misschien nog een tiende of twee in zat. Hopelijk zijn we morgen in staat om de positie vast te houden en misschien zelfs naar voren zien te komen."