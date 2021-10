Samenvatting VT3 Grand Prix van Turkije Honda's van Gasly, Perez en Verstappen domineren in de regen

Piere Gasly is de snelste man op de natte baan in Turkije tijdens de derde vrije training. De Fransman ging het snelste in de rondte op een licht opdrogende baan. Max Verstappen noteert de tweede snelste tijd voor Sergio Perez. Lewis Hamilton komt snelheid te kort in de regen: de Britse Mercedes-coureur bungelt onderaan de tijdentabel en geeft 3,1 seconde toe op de snelste tijd van Pierre Gasly. Hamilton komt niet verder dan de 18e snelste tijd.

Live-verslag

Live-verslag van de derde vrije training voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen vanaf het circuit.

De Grand Prix van Turkije is het zestiende raceweekend in het zinderende F1-seizoen 2021. Max Verstappen komt slechts twee WK-punten tekort achter leider Lewis Hamilton. Red Bull Racing komt 33 WK-punten tekort op Mercedes. Max Verstappen kende een moeizame vrijdag: het is dan ook de vraag of de Red Bull-coureur alsnog op snelheid kan komen deze zaterdag in Turkije.

Tijdens de eerste vrije training werd Verstappen tweede achter Lewis Hamilton, maar tijdens de tweede vrije training raakte Verstappen verder achterop. Hij noteerde de vijfde snelste tijd op vrijdagmiddag en kwam flink tekort op zijn titelrivaal. De balans van de RB16B was niet in orde en ook de snelheid in de langere runs viel tegen. Lees hier de samenvatting terug van de eerste vrije training en de tweede vrije training.

Regen, regen, regen

Terwijl het gisteren nog droog was op het circuit van Intercity Istanbul Park, is het vandaag nat. Er heeft behoorlijk geregend en dus zou de pikorde vandaag wel eens flink omgegooid kunnen worden. De kans zou 80% zijn dat de kwalificatie wordt verreden op een natte baan. De safetycar heeft de baan verkend en besloten is dat de derde vrije training alsnog door gaat. Ook zondag worden veel buien verwacht. Kan Max Verstappen in de regen alsnog op snelheid komen in Turkije?

Start training

Terwijl de eerste minuten van de training nog vooral kan worden gekeken naar het traditionele papieren bootje dat bij wijze van grap door de pitstraat drijft, is het Yuki Tsunoda die als eerste de koe bij de hoorns vat. De Japanner komt met regenbanden de baan op. Na zo'n tien minuten in de training begeven ook andere coureurs zich op het natte Turkse asfalt.

Regenbanden of Intermediates?

De eerste tijden worden genoteerd op de buitengewone regenbanden, maar na een kwartiertje in de training lijkt er langzaam aan een droge lijn te ontstaan. Lando Norris is de eerste die het op de intermediates probeert als de derde vrije training achttien minuten oud is. Daarna durft ook Daniel Ricciardo het op de inters. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en George Russell komen daarna ook op de intermediates de baan op. Terwijl de helft van de coureurs het eerst probeerde op de full wets, gaan anderen later pas voor het eerst de baan op met de intermediates onder de auto. Zij besparen een setje volwaardige regenbanden die zij later dit weekend nog kunnen inzetten.

Spins en aquaplaning

Gasly verliest de grip en verliest aquaplanend de macht over het stuur in de elfde bocht. Hij verliest de achterkant van de auto terwijl hij op de inters rond rijdt. Ook Mazepin overkomt iets soortgelijks. George Russell gaat van de baan in de tweede bocht en eindigt zichzelf ingravend in de grindbak. Rode vlaggen worden gezwaaid, de tijd loopt door totdat de Williams daar weg is. Verstappen noteert de voorlopig snelste tijd in 1:32.464.

Opdrogende baan

De baan wordt droger en droger en daarmee komt het punt dat de intermediates oververhitten. Daarom koelen coureurs hun banden regelmatig door naast de opdrogende lijn te rijden.

Met nog 24 minuten te gaan spint Vettel in het rond in de negende bocht. Bottas trekt de tijden naar beneden en noteert de voorlopig snelste tijd. Verstappen is echter snel onderweg, hij noteert paarse tijden en noteert een 1:31.043 waarmee hij voorlopig de snelste man is. Met nog 22 minuten te gaan in de sessie is de pikorde: Verstappen, Gasly, Bottas, Vettel, Ocon, Perez, Räikkönen, Ricciardo, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda, Hamilton, Stroll, Mazepin, Schumacher, Latifi, Norris en Russell.

In de Williams-garage wordt hard gewerkt aan de bolide van Russell. De vraag is of hij nog in actie kan komen tijdens deze VT3. De schade lijkt beperkt, hij zal waarschijnlijk sowieso kunnen deelnemen aan de kwalificatie. Charles Leclerc spint eveneens in de negende bocht. Vettel was daar eerder ook al gespind.

Gasly trekt de tijden verder naar beneden en neemt de eerste plaats over van Verstappen. Met nog tien minuten in de training is de top tien: Gasly, Perez, Verstappen, Sainz, Leclerc, Alonso, Räikkönen, Tsunoda, Bottas en Giovinazzi. Buiten de top tien is de rangorde als volgt: Vettel, Ricciardo, Norris, Ocon, Schumacher, Stroll, Mazepin, Hamilton, Latifi en Russell.

Honda-bolides komen boven drijven

In de laatste minuten komt Max Verstappen nog eens de baan op op de inters. De Limburger verbetert zijn tijd, maar kan niet tippen aan de snelste ronde van Pierre Gasly. Uitslag van de training ziet u hier beneden. De top drie bestaat uit door Honda aangedreven bolides.