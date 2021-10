Verstappen jaagt op succes: "Maar dat kunnen we niet forceren"

De vorige editie van de Turkse Grand Prix iets weg van een potje schaatsen. Het circuit in Istanboel had zo weinig grip dat de heren coureurs elke kant op gleden, alsof ze in Thialf reden. Max Verstappen beleefde er niet de leukste middag uit zijn carrière en hoopt daar dit weekend verandering in te brengen.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag schoof Verstappen als eerste aan om te babbelen over zijn verwachtingen voor dit weekend. Hij hoopt dan ook dat de grip-problemen dit jaar gefixt zijn. Verstappen: "Het is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Je moet ermee leren omgaan. Het zou mooi zijn als we dit jaar weer grip hebben."

Game

Verstappen heeft wel mooie herinneringen aan Istanbul Park, al komen deze uit de digitale wereld: "Ik herinner me deze baan als een van mijn favorieten van vroeger, toen ik als kind de F1-game speelde. Ik was vorig jaar wel een beetje teleurgesteld. Ik hoop dat het dit jaar leuker wordt, de layout is cool en ook interessant."

Niet forceren

De hevige titelstrijd speelt in ieder geval niet hevig door in het hoofd van Verstappen: "Ik denk er niet teveel aan. Ik zal er staan als ik moet racen. Het is zoals altijd, we zijn relaxed maar ook geconcentreerd. We willen winnen. Dat kunnen we niet forceren, we doen gewoon ons best."

Lol

Ook het misschien mislopen van de wereldtitel spookt niet rond in het hoofd van de Red Bull-Limburger: "Als we dan tweede worden hebben we een geweldig seizoen gehad. Het zal mijn leven niet veranderen, ik heb lol in wat ik doe en ik maak mij er niet teveel zorgen over."