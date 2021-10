Marko reageert op bijzondere Wolff-foto's: "Mag hij dit weekend ook dragen"

ver voordat Toto Wolff de grote man bij Mercedes was de Oostenrijker zelf ook coureur. Wolff was zeker geen koekenbakker, hij wist meerdere titels binnen te slepen. In 2006 won Wolff zelfs de 24 van Dubai in een BMW en werd hij dat jaar tweede in het Oostenrijkse rallykampioenschap.

Nu zijn er foto's boven water gekomen uit Wolffs redelijk succesvolle coureurs-loopbaan. Opvallend genoeg reed hij zijn rondjes in een wel héél bekende kleurencombinatie. Wolff reed namelijk rond in een BMW in de kleuren van zijn huidig concurrent Red Bull.

TOTO WOLFF RED BULL 👍🇦🇹🐂 pic.twitter.com/OItow1oSqh — Glock Deprê 🇩🇪 (@passouoglock) May 28, 2021

Red Bull-adviseur Helmut Marko kreeg de foto's ook onder ogen. Hij reageerde erop in gesprek met F1-Insider: "Ik hoop dat het geen recent foto is. Maar serieus, ik heb geen idee hoe dit zat. In ieder geval heb ik er niets mee te maken. Meneer Wolff mag het overall ook dit weekend in Istanbul dragen."