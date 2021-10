Norris leeft in droom: "Niet verwacht dat ik vierde zou staan"

Het huidige Formule 1-seizoen zit vol met spanning en sensatie. Lewis Hamilton en Max Verstappen leveren een titanenstrijd om het kampioenschap. Maar daarachter is het ook onverminderd spannend. Valtteri Bottas, Sergio Perez en zeker ook Lando Norris strijden voor plek 3.

Het is een strijd waar Norris alleen maar van kon dromen. De jonge McLaren-coureur is bezig met een indrukwekkend seizoen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Dit had ik absoluut niet verwacht. Vooral vergeleken met Bottas en Perez, een groot gedeelte van het seizoen stond ik voor die twee in het kampioenschap. Als je het moet opnemen tegen iemand in een Mercedes ga je er niet vanuit dat je die strijd aan kunt. Hetzelfde geldt voor iemand in een Red Bull."

De Red Bull en Mercedes zijn veel betere auto's dan de McLaren van Norris. De Brit is zichzelf ook zeer bewust van dit feit: "Het laat zien dat we tot dusver een heel goed seizoen hebben gedraaid. Zelfs in een langzamere auto hebben we er alles uitgehaald. Ik had er vooraf niet op gerekend dat ik nu vierde in het kampioenschap zou staan. Ik denk dat ik nog kans maak op de derde plaats in het kampioenschap, dus dat is absoluut het doel dit seizoen."