Alpine gaat strijden op twee fronten, Hypercar-programma vanaf 2024

Alpine is een team vol met ambities. In de Formule 1 heeft het team met Fernando Alonso en Esteban Ocon een sterk rijdersduo en worden de resultaten steeds beter. Ook op Le Mans wil het team nu op succes gaan jagen.

Dit jaar rijdt Alpine al mee in de Hypercar-klasse van het WEC met een verouderde LMP1-bolide. Het was eventjes de vraag of ze zelf ook een hypercar gaan bouwen maar die twijfel is nu weg. Vanaf 2024 gaan ze meestrijden in een LMDh-bolide op het chassis van een Oreca met een eigen krachtbron.

Alpine-CEO Laurent Rossi is zeer tevreden met de aankondiging. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Door deel te nemen aan de Formule 1 en het WEC is Alpine een van de weinigen merken die in twee van de belangrijkste autosport-disciplines actief is. We gaan het maximale uit de Formule 1 en de endurance halen door op technologisch niveau te zoeken naar synergieën. Daarmee kunnen we een voordeel pakken op onze opponenten."