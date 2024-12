Opvallende actie Antonelli zorgt voor vraagtekens

Andrea Kimi Antonelli maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 bij Mercedes. Ze hebben hem zo goed mogelijk voorbereid op het echte werk. Na de seizoensfinale reed hij de rookietest, al ontbrak hij dat weekend in de Formule 2 door ziekte. Dit zorgt voor verbazing.

Antonelli reed dit jaar zijn eerste, en zo bleek achteraf, enige seizoen in de Formule 2. Zijn avontuur in de opstapklasse kwam echter eerder ten einde dan verwacht. Door ziekte kon hij niet in actie komen tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi. Hij miste ook de ochtendsessie van de post season test. In de middag kwam hij echter wel in actie voor Mercedes, en reed hij ook zeer veel rondjes.

Marktwaarde

Het feit dat hij het F2-weekend moest missen, maar toch in actie kwam tijdens de test, zorgt voor veel verbazing. Voormalig Formule 1-coureur en huidig IndyCar-coureur Alexander Rossi plaatst zijn vraagtekens hierbij in zijn podcast Busy Off Season: "Hij sloeg de laatste ronde over, omdat hij ziek was. Oké dan, ik zou zelf toch behoorlijk ziek moeten zijn wil ik niet racen. Maar hij deed wel de rookietest. Ik vraag me af of hij misschien iets had van 'ik ben al waar ik wil zijn'. Ik zit al in de Formule 1-bolide van Mercedes voor volgend jaar. Ik wil nu niets doen dat mijn marktwaarde kan schaden."

Fit zijn

Rossi's podcastmaatje James Hinchcliffe denkt dat de situatie heel anders in elkaar stak. Hinchcliffe spreekt de Amerikaan dan ook tegen: "Ik denk dat het eerder een kwestie was van fit willen zijn voor de rookietest, zonder iets op het spel te zetten als er toch niets meer op het spel staat." Rossi geeft hem daarna gelijk: "Dat is een logische reden, maar ik vind mijn theorie leuker."