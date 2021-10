Mick Schumacher heeft zin in Turkije: "Ga er het beste van maken"

Mick Schumacher is dit jaar een van de nieuwelingen in de Formule 1. Dat betekent ook dat de Duitse Haas-jongeling aankomend weekend voor het eerst zal gaan racen op Istanbul Park. Gelukkig voor hem is er genoeg data beschikbaar van de vorige editie en is het zijn missie om sterk voor de dag te komen.

Zoals altijd is de Schumacher-telg vol vertrouwen voorafgaand het weekend. De Haas-piloot kijk in gesprek met Speedweek vooruit naar het Turkse weekend: "Ik ga er het beste van maken en ik hoop dat dat genoeg is om dichterbij onze tegenstanders te komen en misschien zelfs met ze te vechten."

Schumacher is niet vies van een uitdaging en gaat deze dan ook volledig aan in Turkije, ook met het weer: "Het is handig geweest om de Europese circuits al een beetje te kennen. Maar recent is het ongebruikelijk koud, zoals in Rusland en België. Ik kijk uit naar de overzeese wedstrijden."