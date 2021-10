Hamilton was ooit dichtbij Ferrari-zitje: "Hebben erover gesproken"

Ferrari is het bekendste, meest succesvolste team uit de geschiedenis van de Formule 1. Lewis Hamilton is momenteel bezig om de geschiedenisboekjes van de sport te herschrijven en is één van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis. Toch heeft hij nooit voor het succesvolste team gereden.

Afgelopen week liet Hamilton nog weten het eigenlijk ongelofelijk te vinden dat hij in zijn lange loopbaan nog nooit voor Ferrari heeft gereden. Hamilton heeft wel wat Ferrari 's in zijn bezit maar dat zijn geen Formule 1-auto's. Nu blijkt dat er ooit de kans was dat Hamilton naar Ferrari kon gaan.

Huidig Formule 1-CEO Stefano Domenicali was van 2008 tot 2014 teambaas van Ferrari en vertelt nu aan Sky Sports dat er ooit de kans was. Eind 2012 vertrok Hamilton immers bij McLaren en was Ferrari volgens Domenicali een optie: "Om eerlijk te zijn, ja. Dit is waar, we hebben erover gesproken."

Maar bij Mercedes liep op dat moment Niki Lauda rond en de legendarische Oostenrijker droeg bij aan de komst van Hamilton. Domenicali: "Vandaag de dag is die periode voorbij. Er is een film genaamd Sliding Doors. Er zijn momenten dat wanneer je in de lift stapt je op de vloer blijft staan. Dat was de situatie in het leven van Lewis toentertijd, je kan hem zijn keuze niet kwalijk nemen."