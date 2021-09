Hamilton over concurrent: "Ongelofelijk dat ik nooit Ferrari-coureur ben geweest"

Lewis Hamilton is al sinds 2007 actief in de Formule 1. In zijn lange succesvolle carrière reed hij echter voor maar twee teams: McLaren en Mercedes. Toch kwam hij daar nooit iets te kort en was hij keer op keer andere coureurs van andere topteams te slim af.

Hamilton vindt het zelf verbazingwekkend dat hij nooit zijn rondjes heeft gereden in het scharlakenrood van Ferrari. In gesprek met Sky Sports Italia spreekt hij zich uit over Ferrari: "Jarenlang als ik naar Monza kwam en naast lokale fans liep kon ik ze horen zeggen: kom naar Ferrari! Dat vond ik echt hartverwarmend. Maar het is ongelofelijk dat ik in al die jaren nog nooit voor Ferrari gereden heb."

Het Italiaanse team is niet voor niets onlosmakelijk verbonden met de Formule 1. Ook Hamilton weet dat: "Het is voor iedereen een droom, een doel om te bereiken. Het was nooit echt mogelijk en ik zal nooit weten waarom dat was. Ik wens ze natuurlijk het allerbeste en ik zal doorgaan met voorkomen dat ze wereldkampioen worden. Ik heb foto's van hun coureurs gezien en rood is altijd echt rood. Thuis heb ik wel enkele Ferrari's waar ik in kan rijden maar geen Formule 1 Ferrari."