Haas-coureurs verschillen van mening over plan Steiner

Haas is momenteel het lelijke eendje van de Formule 1. Het Amerikaanse team is als enige nog puntloos en het gemis aan ervaring van de coureurs Schumacher en Mazepin zit ook niet echt mee. Teambaas Günther Steiner kwam daarom met een plan om een referentiepunt te creëren, met wisselende reacties van zijn coureurs.

Nikita Mazepin en Mick Schumacher zijn dit seizoen allebei debutanten in de Formule 1. Beide heren missen dan ook een schat aan ervaring en hebben geen echt referentiepunt. Teambaas Steiner kwam daarom met het idee om een ervaren coureur als derde man aan te nemen om in vrije trainingen een referentiepunt te bouwen.

Schumacher

In gesprek met Autosport laat Mick Schumacher weten geen fan te zijn van het plan: "Eerlijk gezegd denk ik dat we het beste uit de auto halen. Ik denk dat het niet nodig is. Al helemaal als je weet dat reservecoureurs niet veel rijden. Natuurlijk weten we niet hoe dat zou zijn maar zoals ik al zei doen we het beste wat we kunnen en ik denk dat sommige kwalificaties van ons hebben laten zien dat we het maximum uit de auto kunnen halen."

Mazepin

Teamgenootje Nikita Mazepin heeft dan weer een andere kijk op het plan: "Bij het team heeft nog niemand dat aan mij gevraagd. Ik denk niet dat de coureurs daarover keuzes moeten maken, ik denk dat dat niet goed is. Maar als ik de vraag krijg zou ik zeggen dat meer hulp in onze positie goede hulp is. Dus ik sta open voor elke oplossing. Maar ik denk dat Günther de teambaas is en hij maakt uiteindelijk de beslissing. Ik niet, daar ben ik te jong voor."