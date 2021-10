Hamilton beter dan Verstappen bij nieuwe ratings F1-game

Ook in de officiële Formule 1-game zijn Lewis Hamilton en Max Verstappen aan elkaar gewaagd. Netals in voetbalgame FIFA krijgen ook de coureurs een rating in het spel. Die ratings veranderen op basis van wat er gebeurd in de echte offline wereld.

Afgelopen week zijn de resultaten van de Italiaanse Grand Prix in de game verwerkt en daardoor is er iets opvallends gebeurd. Verstappen was namelijk de beste coureur in de game met een rating van 95 maar is nu gezakt naar 93. Lewis Hamilton heeft hem daardoor ingehaald en staat nu bovenaan met een rating van 94.

Pierre Gasly is nummer drie volgens de game. De Franse coureur heeft een rating van 92, een puntje hoger dan Fernando Alonso en Valtteri Bottas. Helemaal onderaan de lijst is Nikita Mazepin te vinden. De Russische Haas coureur had eerst een rating van 69 maar is nu ook teruggevallen, hij scoort nu slechts een rating van 68.