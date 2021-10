Mick Schumacher trots op docu over zijn vader: "Op meerdere manieren beste ooit"

Enkele weken geleden verscheen op streamingsplatform Netflix een veel besproken documentaire over Michael Schumacher. De documentaire over de racelegende heeft veel indruk achter gelaten op veel liefhebbers. Ook de huidige Formule 1-coureurs zullen hem ongetwijfeld hebben gezien.

Haas-coureur Mick Schumacher heeft de docu over zijn vader in ieder geval wel gezien en was onder de indruk. In de podcast van The Fast Lane spreekt hij zich uit: "Ik denk dat het een goede documentaire is. Ik denk dat het op meerdere manieren de beste ooit is. Ik ben trots op alles wat mijn vader heeft bereikt en ik ben alleen maar trotser nadat ik hem had gezien."

Mick denkt dat de docu een nieuw beeld heeft geschetst van zijn vader. Daar is hij dan ook zeer trots op: "De docu had de mogelijkheid om een portret te creëren over hem om te laten zien hoe moeilijk het was om zijn gevechten te winnen, gefocust op al het werk dat hij erin stopte."