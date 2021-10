Marko over Norris: "Gesproken met hem maar hij is lang verbonden aan McLaren"

Max Verstappen is het grootste succesnummer van Red Bull van de afgelopen jaren. De Nederlander debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd en werd na zijn promotie naar Red Bull een echte wereldtopper. Toch heeft Red Bull-adviseur altijd een oogje voor nieuw talent, één van die talenten is een wel heel opvallende.

Verstappen kent vooralsnog een topseizoen en is in een heftige strijd om het wereldkampioenschap verwikkeld. De Nederlander oogst al jaren heel erg veel lof, tot grote tevredenheid van Marko. Toen Verstappen op zijn zeventiende de jongste Formule 1-coureur ooit werd twijfelde veel mensen over deze opvallende move.

Geen twijfels

Helmut Marko twijfelde echter geen moment. In gesprek met het Oostenrijkse OE24 spreekt hij zich uit: "Ik ben er trots op dat we het aandurfden om Max op die leeftijd in de auto te zetten. Hij heeft mij nooit doen twijfelen of laten merken dat het de foute beslissing was. Hij is altijd super gefocust en niets kan hem afleiden om zijn doel te bereiken."

Norris naar Red Bull?

Maar Marko is ook opgevallen dat Verstappen niet de enige jeugdige smaakmaker is in de sport. Ook McLaren-coureur Lando Norris laat zich regelmatig op een positieve en bloedsnelle manier zien. Het is gezien door Marko en die heeft er ook wat meegedaan. De topadviseur spreekt zich uit: "We hebben gesproken met hem maar hij is voor lange termijn verbonden aan McLaren. Nu houden we vast aan onze eigen route."