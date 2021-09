"Hamilton twijfelde over Met Gala"

Na zijn crash met Max Verstappen in Monza klaagde Lewis Hamilton veelvuldig over een pijn in zijn nek. Hij baarde opzien door een dag later doodleuk op het Met Gala in New York te verschijnen. Onder andere Red Bull-adviseur Helmut Marko was hier enorm kritisch op.

Hamilton zelf heeft er twee weken lang geen enkel woord over gezegd maar doet er nu toch wat uitspraken over. In gesprek met ESPN bespreekt hij zijn overwegingen: "Ik zei tegen een van mijn mensen: 'Misschien moet ik niet gaan.' Ze antwoordden allemaal dat dat heel erg zielig zou zijn voor de ontwerpers maar ik weet zeker dat ze dat zouden begrijpen. Toen besliste ik dat ik het helemaal niet wilde afzeggen."

Aangezien de Mercedes-piloot geen zin had in onverwachte pijntjes nam hij voorzorgmaatregelen. Hamilton: "Dus toen heb ik gekeken welke stappen ik moest zetten om aanwezig te zijn. Toen heb ik Angela (Cullen red.) gevraagd om met mij mee te gaan voor als de pijn erger werd of mijn rug zou gaan opspelen. Dus ze ging met mij mee en we hebben er op de vlucht aan gewerkt."