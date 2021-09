Mazepin denkt dat zijn vader succesvol F1-teambaas zou zijn: "Hij maakt overal goud van"

Het is geen geheim dat Nikita Mazepin een grote zak sponsorgeld met zich meebrengt bij Haas. Veel van de poen is afkomstig van het Russische bedrijf Uralkali, toevallig eigendom van Dmitry Mazepin. In het verleden is vader Mazepin al regelmatig in verband gebracht met het kopen van een team.

De geruchten van een team in handen van de Mazepins is alles behalve iets nieuws. Meerder teams zijn al in verband gebracht met de Russen maar iets concreets is het nooit geworden. Zelfs het team van Haas ,waar Nikita nu rijdt, is al eens genoemd als het nieuwe speeltje van papa Mazepin.

Goud

Nikita Mazepin gelooft in ieder geval heilig in het kunnen van zijn vader. In gesprek met het Duitse Sport Bild spreekt hij zich daarover uit: "Dat zou een interessante optie voor hem zijn. Hij maakt goud van alles waaraan hij begint. Maar ik ben loyaal aan Haas. Dus als hij een team koopt zou het boeiend zijn om te kijken hoe die twee het gaan uitvechten en hopelijk verslaan we hem dan."

Loyale jongen

Hiermee lijkt Mazepin te suggereren dat hij niet voor het team van zijn ouwe heer gaat rijden. Volgens Mazepin junior is dat juist helemaal niet het geval: "Ik zou het niet uitsluiten. Maar ik ben op het moment onderdeel van het team dat tiende van de tien teams staat. Maar ik heb gezegd dat ik loyaal ben. Ik wil succes met Haas."