Tsunoda moet vrezen voor zware straf na fout in VT3

Yuki Tsunoda moet zich na de derde vrije training melden bij de stewards. De Japanse Red Bull-coureur heeft mogelijk een fout gemaakt onder de rode vlag, het kan hem een zware straf gaan opleveren.

Tsunoda kende geen sterke derde vrije training in Canada. De Japanse Red Bull-coureur stond geruime tijd binnen, maar was mogelijk de mist ingegaan onder de rode vlag. Wat er exact gebeurde, is niet bekend. Hij zal het bij de stewards moeten gaan uitleggen. Ook Sauber-coureur Gabriel Bortoleto moet zich melden voor een overtreding onder de rode vlag.

Onduidelijkheid over het vergrijp

Na een kwartiertje werd er met de rode vlag gezwaaid in de derde vrije training in Canada. Oscar Piastri en Nico Hülkenberg hadden de Wall of Champions geraakt, waardoor er veel debri op de baan terecht was gekomen. Aan het einde van de sessie werd duidelijk dat Tsunoda en Bortoleto mogelijk een overtreding hadden gemaakt. Het werd genoteerd door de wedstrijdleiding, om later te worden doorgestuurd naar de stewards.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Bortoleto en Tsunoda mogelijk hebben ingehaald onder de rode vlag. Dit is tegen de regels, en kwam leiden tot een zware straf. Ze mogen nu gaan uitleggen of ze hier een geldige reden voor hebben.

Geen goede sessie

Tsunoda en Bortoleto kenden verder een rampzalige derde vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve. Bortoleto bleef in zijn Sauber steken op de negentiende plaats, terwijl Red Bull-coureur Tsunoda niet verder kwam dan de twintigste en langzaamste tijd.

Tsunoda reed slechts dertien rondjes in de derde vrije training. Hij stond geruime tijd stil in de pitbox van Red Bull, zonder dat duidelijk was wat er speelde. In de slotfase van de training reed hij een aantal pushrondjes, maar die waren niet goed genoeg. Hij was 1,774 seconden langzamer dan de snelste tijd.