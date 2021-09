Mazepin misdraagt zich weer: "Onsportief gedrag"

Nikita Mazepin is hard bezig met naam maken als de bad boy in de Formule 1. De Russische Haas coureur heeft zo wat elke coureur op de grid wel een keer in de weggereden en is ook niet vies van bedenkelijk acties op en naast de baan.

In Sotsji leek het erop dat de Rus zich redelijk had gedragen in zijn thuisrace. Hij finishte op ruime afstand als laatste en dat was de enige Haas die over de finishlijn kwam. Nu blijkt dat hij zich toch weer misdragen heeft. Op onboard-beelden van mede-rookie Yuki Tsunoda is een gevaarlijke actie van Mazepin duidelijk zichtbaar.

Missed this one 😳



Mazepin nearly putting Tsunoda in the wall 😬 Close one there… pic.twitter.com/yigD4nMil9 — Formula 2 Insider (@Formula2Insider) September 27, 2021

De muur

Tsunoda en Mazepin zijn in een strijd om positie verwikkeld als de Japanse AlphaTauri-coureur een inhaalactie in zet. Mazepin lijkt er niet van gediend te zijn en duwt de Japanner op volle snelheid naar de muur. Tsunoda reageert net op tijd en ontkomt aan een groot ongeval.

Masi

Race director Michael Masi is het wel opgevallen en gaf Mazepin de zwart/witte vlag. In gesprek met The Race bespreekt hij het bijna-ongeval: "Ze gingen door bocht 12, het was de move waarbij hij heel laat de baan overstak waar Yuki was die met DRS aan het inhalen was. Het is een van de dingen die we vaker hebben besproken en waar we zwart/witte-vlaggen voor geven. Het is onsportief gedrag en iets wat we niet tolereren."