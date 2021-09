Hill wachtte op nummer 100 voor Hamilton: "Gaat je afvragen of het ooit gaat gebeuren"

Lewis Hamilton schreef in Sotsji maar weer eens geschiedenis door de eerste Formule 1-coureur ooit te worden met honderd overwinningen. Als bonus nam de Mercedes-coureur in Rusland ook nog eens de leiding in het wereldkampioenschap over.

De Russische overwinning was de eerste overwinning van Lewis Hamilton in een aantal maanden tijd. Zijn vorige overwinning was immer in Silverstone. Damon Hill begon zich aftevragen waar de 100ste bleef. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Je komt op een punt waarop je je afvraagt: gaat dit ooit gebeuren? En ook als je dingen gaat doen zoals crashen in de pitmuur, dan gaan mensen zich afvragen of de ondergang is begonnen."

Maar in Sotsji kwam alles goed en liet Hamilton in de race weer zien hoe foutloos hij kan racen. Hill zag het ook en was onder de indruk: "Op een gegeven ogenblik reed Max vijf seconden achter hem en dan begin je te denken van: 'owh Lewis nu zit je in oorlogsgebied.' Hij zat vast, hij kon nergens heen. Maar hij heeft zichzelf een geweldig geduld aangeleerd. Hij weet dat hij de eerste stint moet afwachten en daarna is het hammertime. Toen Lewis schone lucht had werd de vijf seconden twintig seconden."