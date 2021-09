Lance Stroll krijgt 10 seconden straf en strafpunten

De stewards hebben besloten dat Lance Stroll een straf krijgt na de Russische Grand Prix in Sotsji. De Canadese Aston Martin-coureur is als schuldige aangewezen na zijn crash met Pierre Gasly. Stroll krijgt een 10 seconden-penalty en mag ook twee strafpunten op zijn superlicentie.

Here is Stroll completely obliterating Pierre Gasly because he has no fucking talent#RussianGP @FIA pic.twitter.com/iWPW7QWpOt