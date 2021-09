"Voor welke bandenstrategie kiest Max Verstappen?"

Zoals gebruikelijk spelen de banden ook in Sotsji weer een grote rol. Aangezien de heren coureurs gisteren op een kletsnatte baan hebben gekwalificeerd is het de vraag wie op welke band gaat starten vandaag. Max Verstappen heeft twee opties om de kwalificatie door te komen.

De Nederlandse Red Bull Racing-piloot kan voor een aanvallende strategie kiezen. Dan zal hij moeten starten op de mediums, het is de bedoeling dat hij een beetje naar voren komt en dan is een bandenvoordeel wel iets wat heel erg mee kan werken. In dit geval zal dit een éénstopper voor Verstappen betekenen.

Verstappen kan ook kiezen voor de harde banden. Deze strategie zou hem kunnen helpen om track position te behouden. Maar de Limburger start als laatste en dat is nou niet persé de positie die je als coureur wilt vast houden. Er is ook een mogelijkheid om voor een tweestopper te gaan (medium, hard, medium) maar het is de vraag of deze strategie een handige is als hij van ver moet komen.