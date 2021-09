Verstappen kijkt vooruit: "Als je voorzichtig bent kom je nergens langs"

Max Verstappen weet wat hem vandaag te doen staat in Sotsji. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moet door een motorwissel helemaal achteraan starten en dat betekent een inhaalrace. Hij krijgt achterin gezelschap van de andere toppers Leclerc en Bottas die precies hetzelfde doen.

Je hoeft van Verstappen niet te verwachten dat hij heel behouden gaat rijden. In gesprek met Motorsport.com laat de Nederlander blijken wel een risicootje te kunnen nemen: "Binnen de limiet natuurlijk. Als je voorzichtig bent kom je nergens langs."

De Limburgse WK-leider weet wat hem te doen staat. Alleen is het voor hem nog niet duidelijk op welke manier dat zal gaan: "Je moet naar voren rijden op de manier hoe ik denk dat dat moet en dan zien we wel. Het hangt ook heel erg van de start af en in welke situatie je je dan bevindt. Je kan daar van te voren niet teveel over nadenken, je moet dat zelf doen op dat moment."

Met een aantal toppers in het achterveld en wat coureurs op posities waar ze normaliter nooit staan kan er van alles gebeuren als de lichten in Sotsji vanmiddag doven. Verstappen hoopt dan ook stiekem op een onvoorspelbare middag: "Een klein beetje chaos is welkom, zolang we er zelf maar niet betrokken bij zijn."