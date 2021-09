Video: Dolle vreugde bij McLaren na pole Norris

Het was gister een mooie zaterdagmiddag voor McLaren. Waar het team in Monza voor het eerst sinds 2012 weer een wedstrijd won pakte Lando Norris voor de renstal in Sotsji voor het eerst sinds tijden ook weer pole position. En de vreugde bij het team was enorm.

The moment we knew...



HUGE effort from the team today! 🙌#RussianGP pic.twitter.com/rjPEt1p869 — McLaren (@McLarenF1) September 25, 2021

Op Twitter plaatste het team een filmpje vanuit de pitbox op het moment dat Norris zijn kunststukje voltooide. De medewerkers vallen elkaar al gillend van geluk in de armen. Hopelijk voor de oranje renstal kunnen ze vanmiddag nog een keertje gaan juichen.