Latifi baalt van PU-wissel: "Frustrerend als je ziet wat mogelijk was in Q1"

George Russell was weer de man van de dag bij het team van Williams. De Brit pakte de derde plaats maar zijn teammaatje Nicholas Latifi deed het ook zeker niet slecht. De Canadees krijgt een nieuwe motor en zal dus ook achteraan starten.

Op de teamsite van Williams kijkt de Canadese coureur terug op een geslaagde middag: "De pace was heel erg sterk vandaag. Je weet nooit hoe het gaat als je ineens op de regenbanden gaat rijden maar toen ik voor het eerst remde wist ik dat er grip was en het goed voelde, dat was zeker niet het geval voor iedereen. Zelfs op de steeds sneller wordende baan was mijn rondje dat ik halverwege Q1 neerzette goed genoeg voor Q2."

Latifi vindt het dan ook erg jammer dat hij in Q2 niet zo veel kon uitspoken. Hij krijgt immers een nieuwe motor en wilde ,net als Max Verstappen, geen overbodige risico's nemen. "Als je ziet wat mogelijk was in Q1 is het wel frustrerend om achteraan te starten door de Power Unit wissel, maar dat is racen. Ik ga hard pushen morgen om zoveel mogelijk posities te winnen morgen."