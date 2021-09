Marko verwacht Mercedes motorwissel: "Vanwege dezelfde reden als wij"

Het aantal gebruikte motoren is en blijft een heikel punt dit seizoen. Als de coureurs te veel motoren gebruiken betekent dat namelijk dat er een gridstraf aan verbonden zit. Max Verstappen zal in Sotsji een nieuwe motor in zijn bolide krijgen en dus krijgt hij een strafje.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat ook Mercedes aan een straf zal moeten geloven. Valtteri Bottas heeft de straf al tot zich genomen in Monza en Marko verwacht dat Lewis Hamilton binnenkort ook aan de beurt is. In gesprek met Auto, Motor und Sport gaat hij erop in: "Met Turkije, Austin en Mexico komen er circuits aan die ons goed liggen. We verwachten dat Mercedes daar de penalty pakt. Voor dezelfde reden zoals wij hier doen."

Marko denkt ook te weten op welke positie zijn Nederlandse pupil de race zal gaan starten. "Met deze superioriteit van Mercedes zou Max derde zijn in de kwalificatie. Hij krijgt dan drie plaatsen straf aan zijn broek vanwege de penalty uit Monza, dus dan staat hij zesde. Het veranderen van de motor zou hem dan op de zestiende plaats zetten."