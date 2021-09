Verstappen over Hamilton: "Zijn een hoop hypocriete mensen op de wereld"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zullen nooit beste vriendjes worden. Na hun crash in Monza is de spanning om te snijden. Vanuit het Red Bull-kamp klinkt vooral het geluid dat Hamilton zich nogal aanstelde nadat hij uit zijn auto kroop. Ook Verstappen is er niet geheel over te spreken.

In Sotsji gaat Verstappen nog eventjes in op de acties van Hamilton na de crash. In gesprek met Autosport.com is de Nederlander heel helder: "Er zijn een hele hoop hypocriete mensen in de wereld, dat is duidelijk. Ik sprong uit de auto en keek naar links en hij probeerde achteruit te rijden. Dus het was duidelijk voor mij dat hij helemaal oké was."

Ook gaat Verstappen nog eventjes in op het veelbesproken gala bezoek van Hamilton in New York: "Maandag of dinsdag vloog hij naar Amerika om aanwezig te zijn op een gala, ik denk dat je dat alleen maar doet als je je goed voelt. Ik denk dat alles onder controle was vanaf de start."