Hamilton trots op stewards en teleurgesteld in Verstappen: "Normaal check je of ik OK ben"

De crash met Max Verstappen was een schok voor Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen kreeg ineens Verstappen over hem heen en schrok zich een hoedje.

Tegenover F1 Insider deed de onthutste Brit zijn verhaal: "Ik ben nog nooit op het hoofd geraakt door een auto. Dit is een schok voor mij. We moeten leren van dit soort situaties. Als je weg komt met dit soort dingen blijf je ze doen." Volgens het medium was Hamilton daarna 'trots' op de stewards dat ze Verstappen als schuldige aanwezen.

Hamilton was ook nog eens niet te spreken over het gedrag van Verstappen na de crash. De Nederlander liep namelijk direct weg en liet de Brit in zijn sop gaar koken. Daar was Hamilton niet happy mee: "Dat was raar. Normaliter check je of de coureur waarmee je bent gecrasht wel oké is." Dat deed Verstappen overduidelijk niet.