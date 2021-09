Mazepin over zijn eerste relletje: "Kans om beter persoon van te worden"

De Russische Grand Prix zal de eerste thuisrace worden voor Nikita Mazepin. De bekritiseerde Rus kreeg op donderdag contractverlening bij Haas en mag zijn Formule 1-avontuur een vervolg geven. Het is de vraag of Mazepin ooit nog het imago van iemand die zich misdraagt van zich af kan schudden.

Al voor Mazepin Formule 1-coureur was werd er al veel over hem gesproken. Hij misdroeg zich in de Formule 2 al met enige regelmaat en kreeg bakken met kritiek. Ook zijn gedrag naast de baan bleef niet onbesproken. Rond de tijd dat hij bij Haas werd aangekondigd kwam er een filmpje naar buiten waarop het leek alsof Mazepin een vrouw betastte.

In de Beyond the Grid podcast spreekt hij zich daarover uit: "Ten eerste wil ik zeggen dat ik de video niet heb gepost en het waren niet mijn handen die de vrouw op die manier aanraakte." Hierna ontstond er een online beweging die opriep Mazepin te ontslaan, nog voordat hij een meter in de F1 gereden had.

Nu realiseert de jonge Russische coureur zich dat dit niet het hoogtepunt uit zijn loopbaan was. Hij bespreekt wat hij toen over zich heen kreeg: "Ik had de agressieve reacties wel verwacht. De video kwam naar buiten acht dagen na mijn aankondiging bij Haas. Het was een donkere dag. Als ik eraan terug denk zie ik het als een kans om door te gaan met dingen leren, ik zie het als een kans om een beter persoon te worden."