Latifi kijkt uit naar Sotsji: "Circuit met stratencircuit vibe"

De afgelopen races waren een opeenstapeling van goede resultaten voor Williams. De gevallen reus is aan het opstaan en daar plukken de coureurs de vruchten van. Niet alleen George Russell begint een vast bewoner van de top tien te worden ook Nicholas Latifi is steeds sterker zijn rondjes aan het rijden.

De Canadees kijkt op de website van Williams vooruit naar het weekend in Sotsji: "Rusland is een interessant en uniek circuit met een stratencircuit vibe. Het heeft veel vergelijkbare bochten dus het is heel belangrijk dat de set-up van de auto moet goed ingesteld worden om de bij de vele 90 graden bochten te passen. Soms maken die bochten het lastig om in een ritme te komen."

Latifi weet ook op welke punten hij zich het meest moet focussen: "De laatste sector is ook heel erg technisch dus je kan daar veel tijd winnen of verliezen. We hebben recent een aantal sterkte races gehad dus ik wil het positieve momentum vast houden en het meeste maken van de kansen die er in Sotsji liggen."