Salo denkt dat Mazepin beter is geworden: "Nikita heeft veel geleerd"

Nikita Mazepin mag over een week aantreden voor zijn eerste thuis Grand Prix. De Russische Haas-coureur mag in Sotsji voor eigen publiek zijn kunsten gaan vertonen. Oud-coureur Mika Salo was nooit echt te spreken over de kunsten van de Rus maar komt nu met een opvallende nuance.

Mazepin heeft nog niet echt een onuitwisbare indruk achtergelaten in zijn debuutseizoen. Het Russische Championat bevraagd Salo over de prestaties van de Haas-coureur. De Fin komt met een opvallende conclusie: "We wisten niet dat hun auto zo slecht was. Het is een verschrikkelijke auto. Nikita heeft een heleboel geleerd en doet het nu best goed. Alles is veel beter dan in de eerste race."

Waar Mazepin in het begin van het seizoen met enige regelmaat vooral in zijn eentje van de baan vloog heeft hij nu vaak bonje met zijn teammaatje Mick Schumacher. Volgens Salo is het een logisch gevolg: "Dat is niet normaal. Maar als je auto niet goed is, is je teamgenoot de enige waar je mee kan vechten. Nikita is nu bijna even snel als Mick, dat is waarom ze elkaar de hele tijd tegenkomen."