"Oud F1 coureur weigert terug te keren als FIA Steward"

Autosportfederatie FIA nam begin dit jaar afscheid van driver steward Johnny Herbert. Ze vonden dat er sprake was van belangenverstrengeling, en ze gingen in goed overleg uit elkaar. Ook oud-coureur Mika Salo denkt dat hij niet snel zal terugkeren als steward.

Herbert zorgde vorig jaar voor veel ophef. Hij was tijdens een aantal raceweekenden steward, om enkele dagen later zijn mening te geven als analist. Dit deed hij niet bij normale mediabedrijven, maar bij gokplatformen. Hij was regelmatig kritisch op wereldkampioen Max Verstappen, wat zorgde voor frustratie in het kamp van Red Bull. Herbert vond dat dit prima samen kon gaan, maar de FIA vond dat beide rollen onverenigbaar zijn.

Kleine kans op comeback

Het was een dapper besluit van de FIA, maar ze snijden zichzelf wel in de vingers. Er blijven maar weinig stewards over, en de vijver met oud-coureurs waaruit ze kunnen vissen is zeer dun bewoond. Oud-coureur Mika Salo was in het verleden regelmatig driver steward, maar de Fin laat aan Iltalehti weten dat een terugkeer er niet in zit: "Ik zeg niet dat het zeker is, maar de kans is klein dat ik nog als steward zal dienen. Vorig jaar had ik er geen tijd voor. Er zijn ook kleine belangenverstrengelingen als je ander werk in de sport doet. Dan is het moeilijk om in een scheidsrechterspositie te zitten. Ik doe het liever helemaal niet, dan dat ik het risico loop dat iemand boos wordt over wat ik doe."

Andere situatie

Salo wil zichzelf echter niet vergelijken met de eerder genoemde Herbert. De Finse oud-coureur stelt dat Herbert iets compleet anders deed dan dat hij doet. Salo legt uit wat het grote verschil is, en waarom zijn situatie anders is: "Hij bekritiseerde Max Verstappen en een aantal andere coureurs in het openbaar, dus de FIA beschouwde hem als een soort partijdige scheidsrechter."

Het komt niet vaak voor dat officials, of mogelijke officials, zich in het openbaar uitspreken over dit soort zaken. Salo heeft afgelopen jaar geen werk als steward verricht, maar was daarvoor wel een van de mensen die plaatsnam in het hokje van de stewards. Met het vertrek van Herbert is er een gat gevallen, stewards groeien immers niet aan de bomen. De FIA is bezig met een opleidingstraject voor nieuwe officials. Welke oud-coureurs mogelijk stewards worden, is nog niet bekend.