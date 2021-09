Marko over motorproject: "Zou Mercedes niet zijn overkomen onder Lauda"

Toen Honda bekend maakte dat ze uit de Formule 1 zouden stappen leek Red Bull met een probleem te zitten. Red Bull leek ineens zonder motorleverancier te zitten. Maar al snel werd duidelijk dat er een oplossing kwam: Red Bull nam de boel van Honda over en is in 2022 zelf verantwoordelijk voor de Power Units.

Er was echter nog wel een probleempje: Red Bull had niet echt het personeel met de benodigde kennis in huis. Dus moest Red Bull opzoek naar de beste mensen voor dit project dat was gedoopt tot Red Bull Powertrains. De beste mensen op dit gebied liepen rond bij concurrent Mercedes dus werd de hengel uitgegooid in die vijver. Al snel kwam er resultaat en komt belangrijke Mercedes-motorman Ben Hodgkinson de Red Bull ploeg versterken.

Het is zeer pijnlijk voor Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat alles anders was geweest als Niki Lauda nog onder ons was geweest. In gesprek met het Oostenrijkse OE24 bespreekt hij deze gedachte: "We zijn een cool team waar de passie voorop staat. Het zou Mercedes niet zijn overkomen als Niki Lauda nog had geleefd. Hij was heel erg close met zijn motor medewerkers."