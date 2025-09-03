Ferrari onthult prachtige Lauda-livery voor Monza

Het team van Ferrari heeft een speciale livery onthuld voor hun thuisrace op het circuit van Monza. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen aankomend weekend rondrijden met een eerbetoon aan de iconische Niki Lauda op de auto. In de afgelopen weken werd al gehint op een speciale kleur.

Ferrari presenteerde op maandag al de speciale teamkleding voor aankomend weekend. Hamilton en Leclerc poseerden in blauwe shirts, terwijl ze leunden op een wagen van Lauda. De iconische Oostenrijker won vijftig jaar geleden zijn eerste wereldtitel met Ferrari. In 1977 pakte hij zijn tweede titel met de Scuderia, waarna hij in 1985 ook nog kampioen werd met McLaren.

Historische kleuren

Ferrari heeft de 312T uit 1975 gebruikt als de inspiratiebron voor de kleurstelling voor hun thuisrace. Dat betekent dat de witte details op de auto's flink zijn uitgebreid, en het rood iets donkerder is geworden. Het is een retrolook geworden, waarbij ook de startnummers en de namen van de coureurs op een andere manier op de auto's van Leclerc en Hamilton te zien zijn.

De voor- en achtervleugels zijn bij deze speciale livery volledig zwart, terwijl de gebruikelijke sponsorstickers niet zijn vervangen. De eerste reacties op de nieuwe livery zijn positief, in de voorgaande jaren ging het om minimale veranderingen die op minder complimenten konden rekenen.

Speciaal moment voor Hamilton

Voor Hamilton is dit eerbetoon aan Lauda extra speciaal. De zevenvoudig wereldkampioen werkte jarenlang samen met de Oostenrijkse racelegende. Lauda was tot zijn dood in 2019 aan Mercedes verbonden als adviseur, en werkte vanuit die rol veel samen met Hamilton. De teamkleding van Ferrari is dit weekend ook anders, Hamilton en Leclerc zullen in het blauw door de paddock lopen, ook dit is een eerbetoon aan Lauda.

Sportieve revanche

Ferrari gaat in Monza op jacht naar sportieve revanche na het rampzalige weekend in Zandvoort. Hamilton en Leclerc vielen daar uit na pijnlijke crashes. De Scuderia staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 260 WK-punten.