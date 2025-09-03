user icon
Ferrari onthult prachtige Lauda-livery voor Monza

  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 10:44
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari heeft een speciale livery onthuld voor hun thuisrace op het circuit van Monza. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen aankomend weekend rondrijden met een eerbetoon aan de iconische Niki Lauda op de auto. In de afgelopen weken werd al gehint op een speciale kleur.

Ferrari presenteerde op maandag al de speciale teamkleding voor aankomend weekend. Hamilton en Leclerc poseerden in blauwe shirts, terwijl ze leunden op een wagen van Lauda. De iconische Oostenrijker won vijftig jaar geleden zijn eerste wereldtitel met Ferrari. In 1977 pakte hij zijn tweede titel met de Scuderia, waarna hij in 1985 ook nog kampioen werd met McLaren.

Historische kleuren

Ferrari heeft de 312T uit 1975 gebruikt als de inspiratiebron voor de kleurstelling voor hun thuisrace. Dat betekent dat de witte details op de auto's flink zijn uitgebreid, en het rood iets donkerder is geworden. Het is een retrolook geworden, waarbij ook de startnummers en de namen van de coureurs op een andere manier op de auto's van Leclerc en Hamilton te zien zijn.

De voor- en achtervleugels zijn bij deze speciale livery volledig zwart, terwijl de gebruikelijke sponsorstickers niet zijn vervangen. De eerste reacties op de nieuwe livery zijn positief, in de voorgaande jaren ging het om minimale veranderingen die op minder complimenten konden rekenen.

Speciaal moment voor Hamilton

Voor Hamilton is dit eerbetoon aan Lauda extra speciaal. De zevenvoudig wereldkampioen werkte jarenlang samen met de Oostenrijkse racelegende. Lauda was tot zijn dood in 2019 aan Mercedes verbonden als adviseur, en werkte vanuit die rol veel samen met Hamilton. De teamkleding van Ferrari is dit weekend ook anders, Hamilton en Leclerc zullen in het blauw door de paddock lopen, ook dit is een eerbetoon aan Lauda.

Sportieve revanche

Ferrari gaat in Monza op jacht naar sportieve revanche na het rampzalige weekend in Zandvoort. Hamilton en Leclerc vielen daar uit na pijnlijke crashes. De Scuderia staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 260 WK-punten.

iOosterbaan

Posts: 2.028

Eindelijk! Ze hebben het een keer goed met de special livery

  • 3
  • 3 sep 2025 - 10:51
Reacties (13)

  • shakedown

    Posts: 1.400

    OK... leuk het letter type en de wieldeksels. Verder is het helemaal niets. Lelijk wit vlak...

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 10:50
    • Remco_F1

      Posts: 3.137

      Doet mij juist denken aan de auto`s van Niki Lauda.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 10:52
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.044

      En beter dan wat ze nu als standaard livery hebben. Van mij mogen ze dit houden de rest van het jaar.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 13:39
  • Remco_F1

    Posts: 3.137

    Rating: 9/10 ivm HP logo, zonder 10/10

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 10:50
    • snailer

      Posts: 29.481

      Owwww, Ik had eerst moeten lezen. Vertelde onderaan ongeveer het zelfde.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 13:44
  • iOosterbaan

    Posts: 2.028

    Eindelijk! Ze hebben het een keer goed met de special livery

    • + 3
    • 3 sep 2025 - 10:51
    • Piccachu

      Posts: 523

      Nee hebben ze niet, de vleugels zijn niet wit!

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 13:55
  • Kampsie

    Posts: 1.495

    De wieldoppen zijn leuk.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 10:51
  • rwinn2893

    Posts: 124

    HP weet het geheel wel weer spectaculair te verpesten met hun aanwezigheid

    • + 3
    • 3 sep 2025 - 11:23
  • Schumi86

    Posts: 573

    Wat een logo die HP,maakt elke livery lelijk daardoor.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 12:32
  • Babs

    Posts: 30

    Lewis zal het wel weer verkloten, dus dan moet Charles met deze fraaie auto maar naar het podium rijden.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 13:31
  • snailer

    Posts: 29.481

    Sinds lange tijd een echt mooie Ferrari. Vind de combi van zwart (basis), Ferrri rood (midden) en wit (boven-achter) prachtig gekozen.


    9

    Zou een 10 zijn geweest als men aan s p o n s o r hp had gevraagd dat blauw 1 maal te veranderen in wit.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 13:44
  • Piccachu

    Posts: 523

    Nee, nee en nog eens nee, de vleugels hadden ook wit moeten zijn!

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 13:54

