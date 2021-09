Surer niet te spreken over Mazepin: "Lijkt soms soort paniek"

Nikita Mazepin zal dit seizoen waarschijnlijk geen populariteitsprijs winnen. De Russische Haas-debutant kreeg veelvuldig kritiek na zijn acties tegen onder andere zijn teamgenoot Mick Schumacher. In Zandvoort maakte hij bijvoorbeeld een opzienbarende move op zijn teamgenoot in de kwalificatie.

Voor dat Mazepin in de Formule 1 ging rijden had hij al enkele tests bij een team uit de koningsklasse achter de rug. Die tests waren niet zo maar bij een team, nee hij heeft een aantal keer getest voor Mercedes. Deze privétests zijn zeker geen nieuw fenomeen maar het roept wel vragen op. Hij heeft wat meters achter de rug in een topwagen en nu is hij vrijwel altijd de langzaamste van het veld.

Oud-coureur Marc Surer ziet een reden hiervoor. In gesprek met het Duitse Formel1.de gaat hij hierop in: "Hij is er verwend door geworden omdat veel coureurs snel kunnen rijden met een Mercedes. Dat heeft er misschien voor gezorgd dat hij dacht dat de Formule 1 helemaal niet zo moeilijk is. Echter is hij van de beste naar de slechtste auto op de grid gegaan en dat is moeilijk."

Surer is nog niet klaar met zijn relaas over de Rus. "Ik denk dat Mazepin is overweldigd door de Formule 1. Veel van zijn acties zijn niet doordacht en niet goed voorbereid. Soms lijkt het zelfs op een soort paniek. Het is niet onder controle en hij heeft geen overzicht."