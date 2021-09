Capito prijst Latifi: "In kwalificatie geen mega gat tussen die twee"

Na jaren van het veld voor hun uitjagen gaat het dit seizoen Williams weer voor de wind. George Russell eindigde in Italië weer in de punten en ook Nicholas Latifi presteert steeds beter en beter. Teambaas Jost Capito is dan ook een blij man.

In de schaduw van Russell sneeuwen de prestaties van Latifi meestal een beetje onder. Maar volgens Capito presteert de Canadees niet minder dan de hoog aangeschreven Russell. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "In de kwalificatie op Monza kwam Nicholas vier honderdsten te kort. Dus je kunt niet zeggen dat er in de kwalificatie een mega gat is tussen de twee. Hetzelfde geldt voor de races, waar Nicholas het echt super deed."

De keren dat het wat minder ging met Latifi zijn volgens Capito niet altijd zijn eigen schuld. Sterker nog hij denkt dat Latifi dan nog veel beter kan gepresteerd: "Nicholas heeft dit jaar een paar keer in de kwalificatie problemen gehad die niet door hem kwamen. Hij zou in een positie zijn geweest waar hij bijna net zo snel, of zelfs sneller zou zijn geweest dan George."