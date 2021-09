Mercedes heeft goede hoop: "Het gaat goed, hij heeft wel een pijnlijke nek"

Na de crash met Max Verstappen klaagde Lewis Hamilton over pijn aan de nek. Dit deed hij echter toen hij al lang en breed was uitgestapt, tot woede van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het lijkt er echter op dat de Brit geen last meer heeft van zijn nek in Rusland.

Na het incident klauterde de zevenvoudig wereldkampioen uit zijn kapotte Mercedes om vervolgens duidelijk te maken dat hij toch wel iets voelde. Het lijkt er echter op dat hij er geen langdurige blessure aan over heeft gehouden. In een update op YouTube laat Mercedes-bons Andrew Shovlin weten dat alles goed gaat: "Ik ben blij om te zeggen dat alles goed gaat, al heeft hij wel een pijnlijke nek."

Shovlin heeft de beelden nog eens bekeken en komt tot de conclusie dat Hamilton toch een aardige tik heeft gekregen. In de update zegt hij het volgende daarover: "Op de foto's was te zien hoever hij naar voren werd gedrukt tijdens het incident. Maar hij heeft de tijd om te herstellen. We hopen dat hij in Rusland weer fit het gevecht aan kan gaan."

Ook Mercedes-kopstuk James Vowles kwam aan het woord in de update. Vowles is blij met de huidige staat van de veiligheid in de sport: "De Halo heeft in dit geval echt zijn leven gered. De helm nam de impact goed op en verwerkte deze op de juiste manier."