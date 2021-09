Marko niet te spreken over Mercedes: "Ineens was arme Hamilton geblesseerd"

De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza is voer voor discussie. Zo zijn ze bij Mercedes verbolgen over het feit dat Verstappen niet keek hoe het met Hamilton ging. Bij Red Bull zijn ze van mening dat het een racing incident was.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in het geheel niet te spreken over de gang van zaken omtrent de crash. Tegenover het Oostenrijkse Sport24 Auto doet hij zijn relaas: "Ik ergerde mij het meest aan onze mislukte pitstop. Dat is de enige reden dat Hamilton in de buurt kwam van Verstappen. Het was een normaal race incident, alle verhalen er om heen zijn naar buiten gebracht door Mercedes."

Marko is dan ook niet bepaald gecharmeerd van het gedrag van Hamilton. Na de crash klaagde de Brit namelijk over wat hoofdpijn en een stijve nek. Marko moet er niks van hebben: "Verstappen was al uit de auto gestapt toen Hamilton uit de grindbak probeerde te komen. De medical car zag dit en reed door. En toen is er een showtje gehouden en was arme Hamilton ineens geblesseerd."

Toch zagen de stewards de Nederlandse Red Bull-piloot als de schuldige. Marko geeft er echter geen stuiver om: "Ik raak er niet van streek door ook al was het een race incident."