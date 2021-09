Russell adviseerde over vervanger bij Williams: "Nyck de Vries was er heel dicht bij"

Nyck de Vries was "heel dicht bij" het Williams-stoeltje voor volgend jaar, maar viste achter het net. Dat vertelt George Russell. Het stoeltje kwam toe aan Alexander Albon, die overigens goed door één deur kan met Russell. De andere Williams-bolide wordt in 2022 bestuurd door Canadees Nicholas Latifi.

Russell: "De teamleiding vroeg me advies en ik heb gezegd dat ze allebei prima zijn. Het was close, maar Alex heeft meer Formule 1-ervaring. Hij heeft een moeilijke tijd gehad als teamgenoot van Max, maar ik weet zeker dat hij hier tot zijn recht gaat komen", zo wordt Russell geciteerd door de NOS.

"Ook Nyck is een geweldige coureur en een goede vriend. Toen ik begon met karten was hij het megatalent. De superster zelfs. Hij won alles. Er leek geen rem op te zitten. Helaas zijn er in de Formule 1 maar twintig plekken. Ik had het Nyck gegund, maar ik weet zeker dat hij een succesvolle autosportcarrière tegemoet gaat. Hij heeft veel krediet verdiend door Mercedes aan de Formule E-titel te helpen."

Vorige week kondigde Williams aan dat Nicholas Latifi en Alexander Albon volgend seizoen de racecoureurs zullen zijn bij het team van Williams. George Russell promoveert naar Mercedes in 2022.