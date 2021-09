Berger om Schumacher: "Geen overbodige energie verspillen"

Mick Schumacher mag zich sinds dit seizoen Formule 1-coureur noemen. De zoon van Michael Schumacher kent een debuutseizoen met ups en downs bij het team van Haas. En dan heeft hij het met enige regelmaat ook nog aan de stok mijn zijn teamgenoot Nikita Mazepin.

Oud-coureur Gerhard Berger heeft Schumacher van adviezen verzien over hoe hij deze situatie moet aanpakken. Berger is zo open om zijn tips voor de Schumacher-telg ook met de buitenwereld te delen. In gesprek met F1-insider.com doet hij deze uit de doeken: "Dit is een echt roofzuchtige competitie. Je teamgenoot is de eerste die je moet verslaan. Maar ik heb Mick verteld om zich te focussen op het grote doel en geen overbodige energie te verspillen."

Schumacher is onderdeel van het juniorenprogramma van het team van Ferrari en het doel is dan ook om ooit coureur te worden van het team waar zijn vader geschiedenis schreef. Vooralsnog zijn daar Charles Leclerc en Carlos Sainz de coureurs en is Mick leerling bij het team van Haas.

Op zijn vroegst komt er in 2023 een stoeltje vrij bij Ferrari. Dan loopt het contract van Sainz af. Maar Berger weet dat Schumacher nog een grote leercurve voor de boeg heeft: "Mick doet het vooralsnog heel goed. Maar er is eerst nog een lange weg te gaan voordat je kan zeggen dat hij klaar is voor een van de topteams."