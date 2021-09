Priestley komt met uitleg: "Stewards kijken naar kleine foutjes"

Het titelduel was al intens maar sinds afgelopen weekend in Monza staat de druk alleen maar meer op de ketel. Lewis Hamilton en Max Verstappen gaven elkaar geen millimeter ruimte en crashten. De schuldige? Volgens de stewards is dat Verstappen.

Voormalig Mclaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley heeft de crash nog eens goed bekeken en komt op zijn Youtube-kanaal met een uitleg over hoe de stewards tot de straf zijn gekomen. Priestley legt uit: "Tijdens incidenten als deze kijken de stewards naar de kleine foutjes die de coureurs hebben gemaakt. De persoon die het grootste aandeel heeft in het ongeval krijgt dan de straf. In dit geval was dat Verstappen."

Veel mensen zouden het prachtig vinden om dit soort gevechten op het scherpst van de snede vaker te zien. De FIA is in ieder geval een onderzoek gestart naar de crash om te kijken hoe het in de toekomst veiliger kan. Maar volgens Priestley kan de bond dat beter niet doen als men meer van dit soort gevechten wil: "Als we dit soort duels willen blijven zien moeten we zeker weten niet focussen op veiligheid."