FIA gaat Verstappen/Hamilton incident verder onderzoeken

De crash tussen Verstappen en Hamilton is er eentje waar de wereld het over tien jaar nog steeds over heeft. Ook de FIA is nog niet klaar met de klapper in Monza. Ze zullen namelijk uitgebreid onderzoek gaan doen naar de crash, dit betekent overigens niet dat de straf van Verstappen zal worden teruggedraaid.

De FIA gaat namelijk onderzoek doen omdat ze het als een 'ongebruikelijk' incident zien. Verstappen werd immers over Hamilton heen gelanceerd en veel andere coureurs wijzen ook naar de kerbs die daar liggen. Race Director Michael Masi legt de situatie aan The Race uit: "Incidenten die anders zijn ,dus niet alleen die met hoge G-krachten ofzo, of ongebruikelijk zijn daar kijken we nog even goed naar."

Masi legt eventjes goed uit waarom de FIA dit besluit neemt. Het is namelijk iets wat ze wel vaker doen. Masi: "Ons veiligheidsdepartement kijkt er in detail naar, onderzoekt het en kijkt wat we er in de toekomst van kunnen leren. Zo komen we aan een heleboel veiligheidsmaatregelen die we vandaag de dag hebben."

Hamilton werd immers op zijn helm getikt door de band van Verstappen. Hij hield er alleen een stijve nek aan over. Mercedes-teambaas Toto Wolff was opgelucht dat de Halo aanwezig was. De crash had anders voor Hamilton nogal anders kunnen eindigen.