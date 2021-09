Helmut Marko: "Je kunt het niet plannen dat je allebei uit de race ligt"

Dr. Helmut Marko doet de aantijgingen dat Max Verstappen opzettelijk zijn rivaal Lewis Hamilton zou hebben uitgeschakeld met een crash op Monza van de hand. "Onzin", aldus de Red Bull Racing-adviseur.

Helmut Marko vermoedt dat Verstappen en Hamilton elkaar geen kerstkaart zullen sturen. "Het is duidelijk dat die twee geen vrienden zijn. Het is onze schuld dat Max in de buurt van Hamilton kwam vanwege die pitstop. Toch zou ik het een race-incident noemen. Hamilton had meer ruimte kunnen laten, maar aannemen dat Max het opzettelijk deed, is onzin. Het is ook niet zoals Prost en Senna. Het verschil is enorm."

Marko legt verder uit: "De uitkomst mag dan weliswaar vergelijkbaar zijn, maar destijds was het expres. Deze keer hadden geen van beiden zo'n bedoeling. Je kunt het niet plannen dat je allebei uit de race ligt", zo verdedigt Marko zijn beste coureur.

Engeltje op Hamilton's schouders?

Hamilton vond Verstappen maar een koele kikker, de zevenvoudig wereldkampioen had op z'n minst wat medemenselijkheid verwacht in de vorm van de vraag of Hamilton OK zou zijn na de langzame, maar potentieel gevaarlijke aanrijding. Verstappen kwam met vier wielen los van het asfalt en vloog door de Italiaanse lucht in de Variante de Rettifilo. De achterkant van de Red Bull-bolide landde bovenop de W12 van Hamilton. In de vertraagde herhalingen was te zien dat de rechter achterband van Verstappen kort het hoofd van Hamilton raakt. De Halo deed z'n werk en heeft mogelijk het leven van Hamilton gered. De Brit stelde na afloop mazzel te hebben gehad. "Vandaag moet er iemand van boven op mij neer hebben gekeken en over mij hebben gewaakt."

Verstappen harteloos?

Hamilton vond het maar harteloos dat Verstappen niet even kwam informeren hoe het met de Britse zevenvoudig wereldkampioen ging. Verstappen verliet zijn auto, beende richting de pitstraat en keek alleen kortstondig even naar de op elkaar gestapelde bolides. "Ik zag Max uitstappen en gewoon weglopen. Ik was een beetje verrast daardoor, want ik denk dat als we incidenten hebben, het eerste wat we willen doen is ervoor zorgen dat de man met wie je het ongeluk hebt gehad in orde is."

Hamilton gaf op zijn sociale mediakanalen aan dat - na het zakken van de adrenaline - zijn nek behoorlijk pijn deed en dat hij hoofdpijn had. Omdat de pijn wat toenam schreef Hamilton zich nader te laten onderzoeken door medisch specialisten. Verstappen wijst de suggesties dat hij harteloos zou zijn van de hand. "Hij probeerde de auto nog te verplaatsen toen ik uitstapte. Als je dan echt in de problemen zit, dan zou je zoiets niet doen." Verstappen liep na het uitstappen direct richting de pitstraat, omdat hij de indruk had dat het met Hamilton allemaal wel goed ging.

Straf voor Verstappen in Rusland

De FIA verweet Max Verstappen hoofdzakelijk veroorzaker te zijn. De Limburger zou te ver af hebben gezeten en zijn actie te laat zijn gestart, waardoor hij niet "het recht op ruimte" zou hebben verdiend. Ook stelde de FIA dat Hamilton meer ruimte had kunnen laten. Verstappen moet in Sotsji drie plekken terug op de startgrid en ontving twee strafpunten op zijn licentie.