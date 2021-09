Lewis Hamilton "dankbaar" dat hij heelhuids kon uitstappen: "Iemand keek van boven op mij neer"

Lewis Hamilton is "dankbaar" dat hij ongeschonden uit zijn Mercedes W12 kon stappen na de crash met Max Verstappen tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hamilton schrijft geluk te hebben dat hij de crash met Max Verstappen ongeschonden door kwam. Toch zal hij zich nog nader laten onderzoeken door medisch specialisten, zo gaf Hamilton gisteravond laat aan.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr