Shovlin denkt dat Red Bull de bui zag hangen: "Probeerden Lewis niet de schuld te geven"

Het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza maakte vele tongen los. Sommigen zagen in de crash een puur race-incident, zo ook de hoge heren van Red Bull. De wedstrijdleiding dacht er echter anders over en gaven Verstappen de schuld. Bij Mercedes denkt men dat Red Bull heus wel wist wie de schuldige was.

Gister was Red Bull-adviseur Helmut Marko er als de kippen bij om de crash een race-incident te noemen. Mercedes Trackside Engineering Director Andrew Shovlin ziet hier het bewijs in dat ze bij de concurrent donders goed wisten wie fout zat.

Tegenover The Race sprak Shovlin zich uit: "Ik denk dat als je kijkt naar het feit dat zowel Helmut als Christian niet probeerden Lewis de schuld te geven. Het voelde alsof ze diep van binnen wisten dat Max fout zat omdat ze normaliter bij elke kans die ze krijgen Lewis de schuld geven." Zelf waren ze zich bij Mercedes van geen kwaad bewust: "Ik bedoel, we waren er sterk van overtuigd dat Lewis niets fout had gedaan en de schuld bij Max lag."

Geheel blij met de straf die Verstappen heeft gekregen zijn ze dan ook weer niet. Shovlin ook niet: "Het voelt altijd alsof een drie plaatsen straf redelijk makkelijk goed te maken is als je een competitieve auto hebt. Maar het ligt nu allemaal in het verleden, we moeten ervoor zorgen dat we een sterk weekend in Rusland gaan draaien."