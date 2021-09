Officieel FIA-document met oordeel straf Max Verstappen: "Manoeuvre werd te laat ingezet"

Max Verstappen heeft het meest schuld aan de crash met Lewis Hamilton. Dat oordeelt de FIA met hun grid-straf voor Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur moet tijdens de volgende race drie plaatsen terug op de startgrid. Ook ontvangt de Limburger twee strafpunten op zijn superlicentie.

De stewards van de FIA hebben gesproken met Max Verstappen en Lewis Hamilton en met vertegenwoordigers van Red Bull Racing en Mercedes. Ook keken de stewards naar videobeelden bij het bepalen van de strafmaat.

De FIA redeneert dat Lewis Hamilton bij het aanremmen van de bocht "aanzienlijk" voorop lag, waarna Max Verstappen laat remde en zijn auto naast die van Hamilton manoeuvreerde. "hoewel auto 33 op geen enkel moment in de reeks verder naar voren kwam dan net achter het voorwiel van Auto 44", zo begint de verklaring van de FIA.

"Tijdens de hoorzitting beweerde de bestuurder van auto 33 dat de oorzaak van het incident was dat de bestuurder van auto 44 het stuur opende na bocht 1 en hem naar de apex van bocht 2 "kneep". De bestuurder van auto 44 beweerde dat de bestuurder van auto 33 probeerde erg laat te passeren en had de bocht moeten opgeven door eerder gas terug te nemen of door links langs de kerbstones te rijden. De stewards zagen op camerabeelden dat de bestuurder van auto 44 een ontwijkende lijn aan het vermijden was, hoewel zijn positie ervoor zorgde dat auto 33 de kerbstone opreed. Daarna echter observeerden de stewards dat auto 33 niet helemaal aanzienlijk naast auto 44 reed tot aan het begin van bocht 1. Naar de mening van de stewards werd deze manoeuvre te laat geprobeerd voor de bestuurder van auto 33 om 'het recht te hebben om race-ruimte'. Hoewel auto 44 verder van de kerbstone had kunnen rijden om het incident te vermijden, stelden de stewards vast dat zijn positie redelijk was en kwamen daarom tot de conclusie dat de bestuurder van auto 33 overwegend verantwoordelijk was voor het incident."

De FIA benadrukt dat er alleen naar het incident zelf is gekeken en niet naar de gevolgen van de penalty. De deelnemers wordt herinnerd dat zij het recht hebben om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards. De stewards waren Tim Mayer, Garry Connelly, Vitantonio Liuzzi en Paolo Longoni.

De Mercedes-teambaas Toto Wolff impliceerde dat Verstappen de crash met opzet zou hebben veroorzaakt.